Gökçek Özhaseki'ye destek tweetlerini bakın neden silmiş...

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AKP içinde kendisine muhalif olanların bulunduğunu belirterek, “Partimin içinde benden nefret eden, benim siyasetin içerisinde olmamı istemeyen birileri var. Abdülkadir Selvi gibi tipler var. Bunların gayesi beni siyasetin dışında bırakmak.” ifadelerini kullandı. Gökçek, görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak da, “Hala görevden alınma nedenimi bilmiyorum” dedi.





Beyaz TV kanalında katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Ankara’nın azledilen eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 2004 yerel seçimlerinde AKP’nin oy oranı yüzde 40 iken kendisinin yüzde 55 oy aldığını hatırlattı.





Sildiği tweetlere ilişkin bir soruya verdiği cevapta dikkat çeken ifadeler kullanan Gökçek, parti içerisinde kendisine muhalif olanların bulunduğunu belirterek, “Sayın Özhaseki’nin çevresindeki bazı danışman grupları, parti içerisindeki muhalifler, Genel Merkez’de beni hiç hazmedemeyen bazı arkadaşlar var. Ağırıma gitti, tweetlerimi çektim. Buna sayın Özhaseki de üzüldü, oturduk konuştuk. Şu anda gücümün yettiğince Özhaseki’ye yardım etmek benim boynumun borcu” dedi.