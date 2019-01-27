Samanyolu Haber /Gündem / Karabekir'in torunundan bakana: 15 Temmuz'la Kurtuluş Savaşı'nı aynı kefeye koymayın, yeter! /27 Ocak 2019 12:44

Karabekir'in torunundan bakana: 15 Temmuz'la Kurtuluş Savaşı'nı aynı kefeye koymayın, yeter!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karaman’da Kazım Karabekir’i anma töreninde yaptığı konuşma sırasında Karabekir’in torunu tarafından protesto edildi.

Karabekir'in torunundan bakana: 15 Temmuz'la Kurtuluş Savaşı'nı aynı kefeye koymayın

Karaman’da Kazım Karabekir’in adı verilen ilçedeki Kültür Sitesi’nde yapılan anma töreninde, Karabekir’in torunlarından biri olarak bulunan Ferhan Ayasbeyoğlu, Bakan Kurum’un konuşması sırasında ayağa kalkıp “programda her konuşan kişinin 15 Temmuz’dan bahsettiğini, artık buna devam edilmemesi”ni istediğini belirtti.

Bakan Murat Kurum, "Biz 15 Temmuz’da milletin bütünlüğü için biz bu mücadeleyi verdik. O gün de birçok şehidimiz birçok gazimiz oldu. Dolayısıyla vatanın bütünlüğü ve birliği için mücadele vermiştir” diye konuşunca Ayasbeyoğlu müdahale etti.

Ferhan Ayasbeyoğlu, "Bugün 15 Temmuz hakkında konuşmamanızı rica ediyorum. Yarın, öbür gün istediğinizi yapın ama lütfen buna alet etmeyin. Böyle bir konuşma yapılması benim kanıma dokunuyor" dedi.

“Kazım Karabekir ailesi olarak rica ediyorum.” diyen Ayasbeyoğlu, “Bugün konuşmayın. Yarın öbür gün istediğinizi yapın, ama lütfen buna alet etmeyin. Benim kanıma dokunuyor böyle bir konuşma yapılması. Demin arkadaşınız da aynı şeyi yaptı. Yeter, lütfen tekrarlamayın. Kurtuluş Savaşı’yla, Çanakkale Savaşı’yla bunu aynı kefeye koydunuz sesimiz çıkarmadım. Ama lütfen artık yeter.” ifadelerini kullandı.

Bu sözler sonrası görevliler Ferhan Ayasbeyoğlu’nu susturmaya çalışırken salondaki dinleyicilerin bir kısmı da Bakan Kurum’a alkış ve sloganlarla destek oldu. Bunun üzerine gerilen Ferhan Ayasbeyoğlu, Bakan Kurum’a “Ayıp! Benim dedem için buradasınız” diye seslenerek programı terk etti.
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