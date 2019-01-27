Reuters: Ankara'nın Afganistan'daki okulları almak için yoğun baskısı vardı

Cuma gecesi saat 02:30 sularında gerçekleştiği bildirilen baskında polisin aralarında Mezarı Şerif Erkek Lisesi, Mezarı Şerif Kız Lisesi ve Herat Kız liselerine girdiği aktarıldı.







Mezarı Şerif'te görevli Afgan öğretmen Shukarullah Samadi, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Gece saat 00:02 sularında polis baskın yaptı, 6 Türk öğretmen ile 40 civarında Afgan öğretmen ve diğer personeli gözaltına aldı. Bu okullar 23 yıldır açık ve okulların geleceği hakkında endişeliyiz" ifadelerini kullandı.







Afgan polisi, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı





Afgan polisinin ülkenin batısındaki Herat kentinde ise sabah saat 6 sularında kız lisesi ve kız yurduna baskın düzenlediği bildirildi. Güvenlik güçlerinin özellikle kız yurduna girmesinin ardından öğrenci velilerinin okul yerleşkesine akın ettiği dile getirildi.





Mezarı Şerif'te nezarete götürülen 6 öğretmenin halen gözaltında tutulduğu ancak Türk vatandaşı bu kişilerin Birleşmiş Milletler koruması altında oldukları belirtildi.







Türk lisesi yöneticileri, polis baskınlarının herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın gerçekleştiğini kaydetti. Ayrıca yaşanan arbede sırasında bazı kişilerin polis tarafından darp edildiği aktarıldı.





Afganistan'daki okullar Çağ Eğitim Şirketi (ATCE) bünyesinde 1995 yılından bu yana faaliyet gösteriyor.





Söz konusu okullar başkent Kabil'in yanı sıra Mezarı Şerif, Kandahar ve Herat kentlerinde bulunuyor.





Reuters'ın haberine göre Ankara, okulların Türk hükümeti destekli Maarif Vakfı'na devredilmesi için Afgan hükümetine yoğun baskı yapıyor.





Afgan polisi geçen yıl da ülkenin kuzeyindeki Şibirgan kentinde bulunan bir okula baskın düzenlemişti.