Gökçek o günleri çok çabuk unuttu

Gökçek o görüntüleri unuttu mu?





Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, modacı Barbaros Şansal'a yönelik linç girişimiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Gökçek, Şansal'ın ağzı burnu kan içindeki fotosunu yayınlayıp "TÜRK MİLLETİ ONURLU BİR MİLLETTİR.

KABA KUVVET TASVİP EDİLMEZ. AMA İNSANLARI TAHRİK ETMİYECEKSİN." diye yazdı.













Ardından attığı tweette ise "BARBAROS ŞANSAL KIBRIS'DAN GETİRİLDİ... UÇAKTAN İNERKEN TÜRK MİLLETİ TEPKİ GÖSTERDİ... İNSANLARI TAHRİK ETME BARBOROS..." ifadelerini kullandı.













Gökçek'in açık açık linci öven ifadelerine sosyal medyadan tepkiler yükseldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bu defa üçüncü bir paylaşımda daha bulundu:





"ŞUNU ÖZELLİKLE BELİRTMEK İSTİYORUM... BU KADAR AŞAĞILIK TAHRİKLER BİLE OLSA KABA KUVVET DOĞRU DEĞİL.. AMA İNSANLARIN SABRI ZORLANMAMALI..."





GÖKÇEK'E YUMURTALI PROTESTO





Melih Gökçek'in Şansal'a yönelik linç girişimini övmesi 2012 yılındaki yumurtalı protestoyu akıllara getirdi.













2 kadın kürtajla ilgili sözleri sebebiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na 2 Haziran 2012'de İzmir Caddesi'nde esnaf ziyareti sırasında yumurta atmıştı. Gökçek o gün "Milletin tepkisi" dememiş şikayetçi olmuş ve kadınlar hakkında “Basit yaralama, kamu görevlisine hakaret ve tehdit” suçlarından 4 yıl 4'er aya kadar hapisleri istenmişti.





Özetle dün sadece protesto edildiği için insanları mahkemeye veren Gökçek bugün lince "milletin tepkisi" diyebildi.



