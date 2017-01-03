Samanyolu Haber /Gündem / 'Üst akıl diyorsun, oyunu bozamayacaksan istifa edeceksin' /03 Ocak 2017 15:13

'Üst akıl diyorsun, oyunu bozamayacaksan istifa edeceksin'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin kendisini "Üst akıl bunları yapıyor diyorlar" diye savunduğunu belirterek "Üst akıl diyorsun, oyunu bozamayacaksan istifa edeceksin" dedi.

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Artan terör saldırılarıyla ilgili "Bir öldürülme korkusu Türkiye'nin üzerine sinmiş vaziyette" diyen Kılıçdaroğlu "Türkiye'de 70 ilden IŞİD'e militan devşiriliyorsa nasıl mücadele edeceksiniz" diye konuştu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Bu memleket, birlikte yaşadığımız memleket, komşumuzu sorgulamadığımız bir geleneği nasıl yok ettik, kimler yok etti. Eğer bu soruyu sormazsak, güzel bir gelecek inşa edemeyiz. En büyük endişem, 2017'nin 2016'yı aratmasıdır. Böyle bir tabloyu içime sindiremiyorum.

 
Böyle bir tabloyu Türkiye daha uzun süre kaldıramaz. Bu memleketi bu hale kim getirdi derken, kimler getirdi bu hale, kimler yönetiyor Türkiye'yi? Bakkal mı sorumlu bu işten, manav mı sorumlu işten, sanayici mi sorumlu bu işten. Her türlü acının yaşandığı bir ülkede yaşıyoruz. Ahlak dediğimiz bir kavram var. Anayasayı okudun, anayasada söylüyor zaten. Sorumlu hükümettir, sorumlu bu ülkeyi yöneten siyasilerdir diyor. Ortada sorumlu yok, ne olduğu belli değil. Ve dönüyor, ülkeyi yöneten sayın Başbakan diyor ki buna benzer terör eylemleri olacaktır diyor. Önleyeceğiz demiyor, olacaktır diyor. Türkiye'yi umutsuzluğa sürüklemek için bundan daha farklı bir cümle kullanamazsınız. Herkeste kaygı var. Bir öldürülme korkusu Türkiye'nin üstüne sinmiş vaziyette.
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