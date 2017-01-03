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Galatasaray ile Hamit Altıntop'un yolları resmen ayrıldı
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Galatasaray ile Hamit Altıntop'un yolları resmen ayrıldı
/
03 Ocak 2017 14:40
Galatasaray ile Hamit Altıntop'un yolları resmen ayrıldı
Galatasaray ile Hamit Altıntop'un yolları resmen ayrıldı.
SHABER3.COM
Sarı kırmızılı kulüp, 2012 yılından bu yana sarı kırmızılı formayı giyen 34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini karşılıklı olarak fesh etti.
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PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Sıra
TAKIM
O
P
1
Beşiktaş
34
79
2
Fenerbahçe
34
74
3
Torku Konyaspor
34
66
4
Medipol Başakşehir
34
59
5
Osmanlıspor FK
34
52
6
Galatasaray
34
51
7
Kasımpaşa
34
50
8
Akhisar Belediyespor
34
46
9
Antalyaspor
34
45
AYRINTILI PUAN DURUMU
34.HAFTA
SIVASSPOR
2 - 2
FENERBAHCE
TRABZONSPOR
0 - 6
KASIMPASA
GENCLERBIRLIGI
3 - 1
ESKISEHIRSPOR
OSMANLISPOR
1 - 0
AKHISAR BELEDIYESPOR
KONYASPOR
2 - 1
BESIKTAS
MERSIN IDMAN Y.
2 - 5
BURSASPOR
GAZIANTEPSPOR
2 - 0
ANTALYASPOR
BAŞAKŞEHİR
1 - 0
ÇAYKUR RİZESPOR
GALATASARAY
6 - 0
KAYSERISPOR
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