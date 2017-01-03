Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray ile Hamit Altıntop'un yolları resmen ayrıldı /03 Ocak 2017 14:40

Galatasaray ile Hamit Altıntop'un yolları resmen ayrıldı

Galatasaray ile Hamit Altıntop'un yolları resmen ayrıldı.

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Sarı kırmızılı kulüp, 2012 yılından bu yana sarı kırmızılı formayı giyen 34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini karşılıklı olarak fesh etti.
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