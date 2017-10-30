'Gökçek kendisine yapılanın hesabını soracaktır'

Gökçek'in "Yorgun olduğumu düşündüğüm için değil liderimiz Tayyip Erdoğan istediği için istifa ediyorum" diyerek istifa etmesini Kanal D'ye değerlendiren CHP'li Emir, "İstifa ederken seçtiği kelimeler, parti içi mücadelenin işaret fişeği" ifadesini kullandı.





Emir, Gökçek için "O kendince istifa etmek için bir nedeni olmadığını söyleyerek bunun bütün sorumluluğunu Cumhurbaşkanı'na yıkıyor" dedi ve şu ifadeleri kullandı:





"Konuşmasından anladığım verdiği istifa kararının zorla olduğunu, bundan sonra da siyaset sahnesinde olacağını ve bu kararı aldırttıranlara bunun bir şekliyle hesabını sorulacağını üstü örgülü şekilde ifade ediyor."