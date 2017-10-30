ABD'den 'bankalara yaptırım' geliyor haberi doğru mu?

Bir hafta sürecek Ortadoğu ziyaretinden önce gazetecilere açıklamada bulunan Mnunchin, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Washington'daki toplantısında yapıldığı iddia edilen görüşmeye açıklık getirdi.







ABD'li bakan, "Onlarla (Türk yetkililer) bir görüşmem olmadı. Özel olarak yaptırımlarla ilgili bir görüşme yapmadım" dedi.





'ODAK NOKTAMIZ TÜRKİYE DEĞİL, BÖLGE'





Mnuchin, Türkiye'nin terörizmin finansmanıyla ilgili tutumuna ilişkin kendisine yöneltilen soruya da şu yanıtı verdi: "Herkes daha fazlasını yapabilir, ama şu an odak noktamız Türkiye değil, şu an odaklandığımız bölgenin kendisi."





HABERİN ARDINDAN ENDEKSLER GERİLEDİ





Bankalara yaptırım haberin ardından ilk işlem gününde yüzde 0.48 eksiyle açılan bankacılık endeksinde satışlar gün içinde kademeli olarak artmış ve endeks yüzde 3.12 düşmüştü.







Vakıfbank yüzde 2.95, Halkbank yüzde 3.93, Garanti Bankası yüzde 3.85, İş Bankası yüzde 2.28, Akbank yüzde 2.76 eksiyle kapatmıştı.





BIST-100 endeksi ise haber sonrası yüzde 1.09 gerilemişti.





Analistler, BDDK'nın haberi doğrulamamış olmasına rağmen, satışların artmasında haberin ardından oluşan tedirginliğin etkili olmuş olabileceğini belirtmişti.





'HABERLERE İTİBAR ETMEYİN'





BDDK açıklamasında bankacılık sektörünün ‘güçlü ve sağlam' şekilde yoluna devam ettiği ifade edilerek, ‘bugün bazı basın yayın organlarında yayınlanan bankalarımız hakkında çıkan, söylenti niteliğindeki, bir belge ve bilgiye dayanmayan haber ve açıklamalara itibar edilmemesi' istenmişti.





ABD şu ana kadar pek çok küresel bankaya İran'a ve diğer ülkelere yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği için milyarlarca dolar tutarında ceza verdi.





NE OLMUŞTU?





Habertürk gazetesinde yer alan bu haber, ABD ile Türkiye arasındaki bir süre önce başlayan vize kriziyle çakışmıştı.





Haber aynı zamanda İran'a karşı yaptırımları ihlal etmekle yargılanan Rıza Sarraf'ın iddianamesinin geçen ay ABD'li savcılar tarafından genişletilmesinin ardından gelmişti.







ABD'li savcılar iddianamede eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan'ı Sarraf ve bazı Halkbank yetkililerini yaptırımları ihlale etmeye yönlendirmek ve incelemeleri perdelemekle suçluyor.