Samanyolu Haber /Gündem / Gizli tanık, ihbar ettiği 145 kişinin hiçbirini tanımadı! /30 Ekim 2017 16:44

Gizli tanık, ihbar ettiği 145 kişinin hiçbirini tanımadı!

15 Temmuz sonrası Denizli’deki Hizmet Hareketi’ne yönelik sözde finans ayağına yönelik 79’si tutuklu 145 kişinin yargılandığı Denizli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ‘2’nci İşadamları Davası’nda, 3. duruşma başladı.

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Duruşmada SEGBİS üzerinden ifade veren ‘Aslan’ kod adlı gizli tanık, yargılanan sanıkların isimlerini tek tek bilmediğini, cemaate para topladıklarını ve üye olduklarını söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, 145 sanığın isimlerini tek tek okudu. Ancak, gizli tanık hiçbirini tanımadığını söyledi.

Davanın üçüncü duruşmasında gizli tanıklar ‘Aslan’ ve ‘Battal’ ifade verdi. Aslan, duruşmada 145 sanıktan hiçbirini tanımadığını, Battal ise işadamı Mustafa Can Pekdemir ve Türker İşler’i tanıdığını söyledi. Duruşmaya SEGBİS üzerinden katılan ‘Aslan’ kod adlı gizli tanık, önce “Sanıkların isimlerini tek tek bilmiyorum. Ancak cemaate para topladıklarını, cemaate bağlı olduklarını, üye olduklarını biliyorum. Siz isimleri sorarsanız bildiklerimi söylerim” dedi.

Mahkeme Başkanı bunun üzerine, 145 sanığın ismini tek tek okudu. Ancak gizli tanık hiçbirini tanımadığını söyledi. Mahkeme Başkanı’nın “Savcılık ifadenizde bazı isimler söylemişsiniz, bu ifaden doru mudur?” diye sordu. Gizli tanık, “doğrudur” yanıtını verdi.

Duruşmada ifade veren diğer ‘Battal’ kod adlı gizli tanık içinde 145 sanığın ismi okundu. Mustafa Can Pekdemir ve Türker İşler’i tanıdığını söyleyen gizli tanık Battal, “Mustafa Can Pekdemir, kendisini çok önceden tanırım. Terör örgütünün toplantılarında görmedim. Türker İşler, F…’ye bağlı olduğunu, toplantılara katıldığını, organizasyonlarda sunuculuk yaptığını biliyorum. Toplantılarda görmüşlüğüm vardır” dedi. Duruşma devam ediyor.
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