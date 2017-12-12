Samanyolu Haber /Gündem / Gökçek gitti, su fiyatları düştü /12 Aralık 2017 17:16

Gökçek gitti, su fiyatları düştü

Ankara’daki 16 dış ilçede su ve atık su ücretlerinde indirim yapılması kararı alındı.

SHABER3.COM

Hürriyet’ten Murat Yılmaz’ın haberine göre AKP grubunun önerisiyle Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gelen indirime ilişkin önerge tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi.

Farklı kalemlerdeki indirim 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak. Su indirimi Başkent’teki 200 bin aboneyi ilgilendiriyor. Belediye Meclisi’nde alınan karara göre Ankara’da ASKİ tarafından 1 Ocak’tan itibaren abonelere uygulanacak tarifeler şu şekilde olacak:

 Mandıralarda kullanılan su ve atık su bedeli 6.80 TL’den 3.40 TL’ye indirilecek

Bütünşehir yasasıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlanan 16 çevre ilçede uygulanan yüzde 60 hizmet bedeli 5 TL’den 3 TL’ye, yüzde 25 uygulanan mahalle statündeki yerlerde hizmet bedeli 5 TL’den 2 TL’ye indirilecek.

Dış ilçe merkezleri ve mahallelerde yüzde 25 olarak tarife uygulanan köylerde konut ve işyerlerinden alınan su ve atık su ücretleri yüzde 25’ten yüzde 20’ye çekilirken, yüzde 60 olarak uygulanan ilçelerin merkezlerinde ki konut ve atık su ücretleri de yüzde 60 oranından yüzde 55’e indirilecek.

 AÇMA VE KAPAMA ÜCRETLERİ DE İNDİRİLDİ

 Ankara genelindeki sayaç açma ve kapama bedellerinde de indirim yapıldı. Karara göre ödenmemiş borcundan dolayı ASKİ tarafından sökülen su sayaçlarından 21.50 TL olarak alınan açma ve kapama bedelleri, Başkent’in merkez ilçelerinde 15 TL’ye, çevre ilçelerinde 13 TL’ye, köyler de ise 12 TL’ye indirildi.

Daha önce Bursa ve Balıkesir'de de istifası istenen başkanların görevlerini bırakmasının ardından benzer uygulamalar yapılmıştı.
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