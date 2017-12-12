Samanyolu Haber /Gündem / Pasaporta zam geliyor... /12 Aralık 2017 17:43

Pasaporta zam geliyor...

Pasaport ücretlerine yeniden değerleme zammı geliyor. Yeni yıldan itibaren pasaport almak isteyenler yüzde 14.7 oranında daha fazla para ödeyecek.

SHABER3.COM


2018 yılı için yüzde 14.7 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı, Bakanlar Kurulu değişiklik yetkisini kullanmazsa, kamunun sunduğu vergi, harç ve cezalara aynı oranda zam gelmesine neden olacak.

Zamlı fiyatlardan pasaport ücretleri de etkilenecek.

Buna göre bir yıllık pasaport harcı 25,8 lira artışla 175.5 liradan 201.3 liraya çıkacak.

3 yıldan fazla süreli pasaport harcı ise 573,10 liradan 657.4 liraya yükselecek.

Zamdan etkilenmek istemeyenlerin yıl sonuna kadar vakti var.

Mevcut pasaport ve harç fiyatları şöyle:


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