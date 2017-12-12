Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li üye: Bakın Ebru hanım da taşındı, gelin nam için yıkalım /12 Aralık 2017 16:53

CHP'li üye: Bakın Ebru hanım da taşındı, gelin nam için yıkalım

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bu ayki toplantısında, ABD’de yargılanan Reza Zarrab’ın Beykoz’daki yalısının kaçak bölümleri ve CHP'lilerin ilginç yaklaşımı damgasını vurdu

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CHP’li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ da, "Zarrab, Türkiye Cumhuriyeti’ni yurt dışında rezil ediyor. Boğaz’daki yalı ve diğer köşklerin imara aykırılıklarının yıkılması gerekiyor. Zaten Ebru Hanım (Ebru Gündeş) da taşınmış. Gelin nam için yıkalım" diye konuştu. İBB Grup Başkan Vekili Yardımcısı Faruk Aydın "Encümen kararı alınmış durumda. Süreç devam ediyor. O gün gelecektir diye düşüyorum” dedi.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre daha önce Sarraf’ın yalısının kaçak bölümleriyle ilgili defalarca İBB Meclisi’ne soru önergesi veren CHP’li İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, İBB Meclis’inde oy birliğiyle Başkanlık Makamı’na havale edilen dünkü önergesinde, “Reza Zarrab için hırsız, yolsuzluk yapıyor deyince, burada bazı arkadaşlar söz aldı, ‘Önergelerinizde isim vermeyin. Burada olmayan kişiler hakkında konuşmayın. Kesinleşmiş mahkeme kararı yok, işlem yapamayız’ diyerek savundular. Savunanlar için ne kadar acı bir durum. Ben hep hırsız dedim. Meğer ki, casusluk yapıyormuş” ifadelerini kullanıp, İBB Meclis üyeleri olarak ortak tavır belirlemeyi önerdi.

Sağ, Sarraf’ın, Boğaz’da bulunan yalı ve Kandilli’deki köşklerle ilgili Beykoz ve Anadolu Adalet Sarayı’nda açılan davalarda 10 yıl hapis istemiyle yargılandığını hatırlatıp, AKP'li meclis üyelerine “Sarraf’ın kaçak yapılaşmaları bilirkişi ve Boğaziçi imar müdürlükleri tarafından tespit edilen yalı ve köşk ile ilgili yıkımları yapacak mısınız? Daha neyi bekliyorsunuz. Türkiye aleyhine casusluk yapan bir hainini kaçak yapılarını yıkmak boynunuzun borcu ve yasal zorunluluğunuz. Yıkım kararlarını niye uygulamıyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

AKP'Lİ AYDIN: O GÜN GELECEKTİR

Sarraf, Türkiye Cumhuriyeti’ni yurt dışında rezil ediyor. Boğaz’daki yalı ve diğer köşklerin imara aykırılıklarının yıkılması gerekiyor. Zaten Ebru Hanım (Ebru Gündeş) da taşınmış. Gelin nam için yıkalım. Bir yıkalım hayırlısıyla” diye konuşan Sağ’a yanıt, İBB Grup Başkan Vekili Yardımcısı Faruk Aydın’dan geldi. Aydın, “Bu konuyla ilgili Encümen kararı alınmış durumda. Süreç devam ediyor. O gün gelecektir diye düşüyorum” diyerek, Sarraf’ın yalı ve köşkündeki kaçak bölümlerin yıkılacağı işaretini verdi.

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