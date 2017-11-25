'Malzemeleri İHH Tırlarıyla geçiririz'

Ankara’da 10 Ekim 2015 tarihinde IŞİD'in yaptığı ve 102 kişinin hayatını kaybettiği saldırının dava dosyasına yeni belgeler eklendi.







Dosyanın firari sanıklarından ve katliamın planlayıcılarından Edremit Türe ve Kırıkkale’de faaliyet yürüten IŞİD'liler ile ilgili dosyaya gönderilen belgelerde IŞİD'in lojistik desteğine ilişkin önemli bir gelişmeyi gün yüzüne çıkardı.





Mahkemeye sunulan belgelere göre örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirtilen Oğuzhan Gözlemecioğlu ve Cihad Arslan adına kayıtlı telefonu kullanan Yusuf isimli kişilerin şifreli olabileceği anlaşılan telefon görüşmelerinde, malzemelerin Suriye’ye İHH TIR’ları ve kamyonları ile sokulabileceği' belirtiliyor. Söz konusu konuşma tapelere şöyle yansıyor:





Oğuzhan Gözlemecioğlu: Bu şey var ya, Yasin bana bir telefon numarası verdiydi. Bir yerde yardım varmış gelecek… diye birini aradım ben, onu o da dedi böyle böyle işte biz Hasan ile konuştuk dedi





Yusuf: Tamam doğrudur haberim var





Oğuzhan Gözlemecioğlu: Tamam bende söyliycem sana sen geçirebilecen mi?





Yusuf: Bakalım ayarlamaları yapalım bir tek o değil zaten birkaç tane yer ile görüşüp baya bir malzeme alıp getireceğiz





Oğuzhan Gözlemecioğlu: Yani ben yolu hazırlayım diyecektim de





'MALZEMELERİ İHH’YA VERİR GEÇİRİRİZ'





Yusuf: Yolu nasıl hazırlayacağız işte mesela diyelim ki belki bir TIR belki büyük iki ya da üç kamyon olacak daha belli değil. Onunla bir hafta on güne kadar gelecek.





Oğuzhan Gözlemecioğlu: Anladım abi





Yusuf: Seninle görüşürüz zaten





Oğuzhan Gözlemecioğlu: Tamam o zaman abi





Yusuf: Olmazsa İHH’ye verip geçirebiliriz de yani





Oğuzhan Gözlemecioğlu: Öyle yapılır...





Mezopotamya Ajansı