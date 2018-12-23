Samanyolu Haber /Gündem / Charlie Hebdo şüphelisi Fransa'ya iade edildi /23 Aralık 2018 17:39

Charlie Hebdo şüphelisi Fransa'ya iade edildi

Fransa'daki Charlie Hebdo'ya düzenlenen saldırı ile bağlantılı olduğu öne sürülen Peter Cherif, saldırıdan dört yıl sonra Afrika ülkesi Cibuti'de yakalanarak Fransa'ya iade edildi.

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Fransa'da 2015 yılında düzenlenen Charlie Hebdo saldırısı ile bağlantısı olduğu düşünülen bir kişi Cibuti'de yakalanarak Fransa'ya iade edildi. Peter Cherif adlı terör şüphelisinin Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı’nda gözaltına alındığı belirtildi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Cherif'in Charlie Hebdo saldırısının düzenlenmesinde önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Ebu Hamza olarak da bilinen Cherif,  saldırıyı düzenleyen Kuaşi kardeşlerin yakın arkadaşıydı. 2000'li yıllarda Irak ve Suriye'ye giden Cherif,  2011'den bu yana Fransız makamlarınca aranıyordu. 

Fransız İçişleri Bakanı Christophe Castaner ise Cherif'in yakalanmasında "güvenlik güçlerinin etkinliği ile uluslararası iletişimin" rol oynadığını söyledi. Castaner, Fransız adaletinden kaçan Cherif'in yaptıkları için hesap vereceğini söyledi. 

AFP'ye konuşan adli kaynaklar, Fransa'da savcılığın dört yıl önceki saldırılarla ilgili 14 kişinin yargılanmasını istediğini aktardı. Yargılamaya ilişkin kararı terörle mücadele savcılarının vereceği belirtildi. 14 kişi arasında Peter Cherif yer almıyor. 

Cherif ve Said Kuaşi kardeşlerin Amedy Coulibaly ile birlikte düzenledikleri Charlie Hebdo saldırısında 12 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırganların IŞİD ve El Kaide'ye bağlı olduğu belirtilmişti. 
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