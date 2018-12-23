Charlie Hebdo şüphelisi Fransa'ya iade edildi

Fransa'da 2015 yılında düzenlenen Charlie Hebdo saldırısı ile bağlantısı olduğu düşünülen bir kişi Cibuti'de yakalanarak Fransa'ya iade edildi. Peter Cherif adlı terör şüphelisinin Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı’nda gözaltına alındığı belirtildi.





Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Cherif'in Charlie Hebdo saldırısının düzenlenmesinde önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Ebu Hamza olarak da bilinen Cherif, saldırıyı düzenleyen Kuaşi kardeşlerin yakın arkadaşıydı. 2000'li yıllarda Irak ve Suriye'ye giden Cherif, 2011'den bu yana Fransız makamlarınca aranıyordu.





Fransız İçişleri Bakanı Christophe Castaner ise Cherif'in yakalanmasında "güvenlik güçlerinin etkinliği ile uluslararası iletişimin" rol oynadığını söyledi. Castaner, Fransız adaletinden kaçan Cherif'in yaptıkları için hesap vereceğini söyledi.



