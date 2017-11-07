'Gidenler gitti, kalanlar tuzağa düştü'

Hizmet hareketine yönelik yok etme planını uzun süredir kendi amaçları doğrultusunda kullandığı devlet gücüyle gerçekleştirmek için çalışan Tayyip Erdoğan kurulan tuzağı itiraf edercesine konuştu.





Planın temelinde kendisinin olduğunu vurgulayan Erdoğan ''bankalarına para yatırmayın okullarında çocuk okutmayın derken boşuna haykırmadık. O zaman bankalarından paraları çekmeyenler şimdi yanımıza gelip ‘bunları bilerek yapmadık’ bilerek yaptınız. Arabanızı, dairenizi satıp oraya yatırdınız. Şimdi, ‘taksiratımız yok’ diye ağlıyorsunuz. Kusura bakmayın atı alan Üsküdar’ı geçti. Akıllı olanlar Türkiye’yi terk etti gitti, aklı yetmeyenler burada tuzağa düştü.'' dedi





Ülkenin yetişmiş kadrolarını yok eden, ev hanımlarından 80'lik yaşlılara ve bebeklere kadar cezaevlerine dolduran Erdoğan'ın yandaşlarına söylediği 'ülkeden gidemeyip kalanlar tuzağa düştü' sözleri manidar bulunuyor.