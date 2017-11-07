Samanyolu Haber /Gündem / 'Gidenler gitti, kalanlar tuzağa düştü' /07 Kasım 2017 15:15

'Gidenler gitti, kalanlar tuzağa düştü'

Tayyip Erdoğan AKP grubunda konuştu ve Hizmet hareketine yönelik yok etme planını hem övünerek hem de açıkça tuzak kurarak gerçekleştirdiğini itiraf etti

SHABER3.COM

Hizmet hareketine yönelik yok etme planını uzun süredir kendi amaçları doğrultusunda kullandığı devlet gücüyle gerçekleştirmek için çalışan Tayyip Erdoğan kurulan tuzağı itiraf edercesine konuştu.

Planın temelinde kendisinin olduğunu vurgulayan Erdoğan ''bankalarına para yatırmayın okullarında çocuk okutmayın derken boşuna haykırmadık. O zaman bankalarından paraları çekmeyenler şimdi yanımıza gelip ‘bunları bilerek yapmadık’ bilerek yaptınız. Arabanızı, dairenizi satıp oraya yatırdınız. Şimdi, ‘taksiratımız yok’ diye ağlıyorsunuz. Kusura bakmayın atı alan Üsküdar’ı geçti. Akıllı olanlar Türkiye’yi terk etti gitti, aklı yetmeyenler burada tuzağa düştü.'' dedi

Ülkenin yetişmiş kadrolarını yok eden, ev hanımlarından 80'lik yaşlılara ve bebeklere kadar cezaevlerine dolduran Erdoğan'ın yandaşlarına söylediği 'ülkeden gidemeyip kalanlar tuzağa düştü' sözleri manidar bulunuyor.
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