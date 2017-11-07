Samanyolu Haber /Gündem / 'Arınç'ın Manisalı amcanın cezaevinde kalmasına gönlü el veriyor mu?' /07 Kasım 2017 15:38

'Arınç'ın Manisalı amcanın cezaevinde kalmasına gönlü el veriyor mu?'

CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun kendisinin kurduğu “MST TV”’de gündemi değerlendirdi.

'Arınç'ın Manisalı amcanın cezaevinde kalmasına gönlü el veriyor mu?'

Periscope üzerinden yayın yapan kanaldaki programında 81 yaşında tutuklu olan Hacı Mustafa Türk’ü gündeme getiren Tanrıkulu, “Mustafa Türk 81 yaşındaki darbecilikten tutuklu bir Manisalı vatandaşımız. Betonda yatıyor. 14 kişilik koğuşta 29 kişi kalıyor. Büyük zorluklarla yaşamaya çalışıyor, son duruşmasında 7 şahitten 4'ü gelmediği için tahliye edilmedi” dedi.

Hakkında herhangi bir mahkumiyet kararı olmayan 81 yaşındaki Türk için “Neden cezaevinde kalır?” diye soran Sezgin, “Bunu ben Bülent Arınç’a soruyorum. Son zamanlarda Cumhurbaşkanın yanında da göründü. Kendisini çok iyi tanıdığı olan Mustafa Türk’e yardımcı olabilir mi? Kendi vicdanı Mustafa Türk’ün hapiste kalmasına el veriyor mu? Tanıdığı için söylüyorum.” dedi.
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'Arınç'ın Manisalı amcanın cezaevinde kalmasına gönlü el veriyor mu?'

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