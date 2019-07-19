Gezi davası için açılan siteye engelleme

Gezi Parkı Davası ile ilgili açılan 'geziyisavunuyoruz.org' isimli internet sitesi, Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararıyla erişime kapatıldı.





Gezi Parkı eylemlerinin suçlama konusu yapılarak aralarında Osman Kavala, Taksim Dayanışması'ndan Mücellâ Yapıcı, Tayfun Kahraman ve Can Atalay ile birlikte toplam 16 kişinin yargılandığı dava ile ilgili bilgilendirme amacıyla 20 Mayıs'ta yayına başlayan internet sitesi hakkında erişim engelleme kararı verildi.





Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 16 Temmuz'da verdiği karar, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'a dayandırıldı.





Kapatılan internet sitesinde Gezi Parkı eylemleri sırasında çekilen videolar ve fotoğraflar, davaya ilişkin iddianamenin özeti, yargılananların mahkemede yapılan sorguları, dava sırasında çizilen karikatürler yer alıyordu.