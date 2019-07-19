Samanyolu Haber /Ekonomi / Benzinin litre satış fiyatına indirim geldi /19 Temmuz 2019 22:20

Benzinin litre satış fiyatına indirim geldi

Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 11 indirim geldi.

SHABER3.COM

Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 11 indirim geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, 20 kuruşluk indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 11 kuruş olarak yansıyacak. İndirimin kalan 9 kuruşluk kısmı devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak.
 
Buna göre, Ankara'da ortalama 7,15 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,04 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,07 liradan 6,96 liraya, İzmir'de 7,14 liradan 7,03 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
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