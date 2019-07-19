Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'dan tatsız prova:Maçta 5 gol vardı /19 Temmuz 2019 22:29

Galatasaray'dan tatsız prova:Maçta 5 gol vardı

Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Almanya'nın Leipzig takımıyla karşılaştı.

SHABER3.COM

Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Almanya'nın Leipzig takımıyla karşılaştı. Sarı-Kırmızılı ekip sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray, yeni transfer Babel'in attığı kafa golü ile maçta 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ise Galatasaray kalesinde 3 dakikada 3 gol gördü. 56. dakikada Halstenberg, 58. dakikada Poulsen ve 59. dakikada Augustin'in gollerine engel olamayan Cimbom 3-1 geriye düştü.
 
Galatasaray, yeni transfer Babel ile 89. dakikada bir gol daha buldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sarı-Kırmızılılar sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Yeni transferler 11'de

Galatasaray'da yaz transfer döneminde kadroya katılan futbolculardan 3'ü ilk 11'de sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, Adem Büyük, Ryan Babel ve Jimmy Durmaz'ı ilk 11'de görevlendirdi. Bu oyuncular ilk kez bir müsabakada Galatasaray formasını giydi. Terim, genç stoper Valentine Ozornwafor ve Şener Özbayraklı'yı ise yedekler arasında bekletti.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Avusturya'da oynanan müsabakaya Türk futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 16 bin kişilik Tivoli-Neu Stadı'nda oynanan maçı tribünden 5 binin üzerinde Türk taraftar izledi. Galatasaraylı futbolseverlerin yanı sıra tribünlerdeki milli takım, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalı taraftarlar da dikkati çekti. Leipzig'i ise 100 kadar taraftarı destekledi.
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