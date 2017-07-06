Samanyolu Haber /Gündem / Afiş skandalı...‘Güçlü Türkiye için Amerikalı sporcu /06 Temmuz 2017 09:32

Afiş skandalı...‘Güçlü Türkiye için Amerikalı sporcu

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hazırladığı afişlerde Amerikalı yüzücü Dana Vollmer’ın montajla Türk Bayrağı eklenmiş fotoğrafı kullanıldı. Üzerine ‘Güçlü Türkiye için’ yazıldı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İstanbul Üsküdar'da bulunan Burhan Felek Kapalı Yüzme Havuzu'na asılan afişlerde büyük bir skandala imza atıldı. Afişlerde Amerikalı ünlü yüzücü Dana Vollmer'ın fotoğrafı kullanıldı. Vollmer'ın bonesindeki ABD Bayrağı'nın fotomontajla Türk Bayrağı ile değiştirilmiş olduğu göze çarptı. Hem binanın girişinde hem de havuzun bulunduğu bölüme asılan afişin üzerinde ‘Güçlü Türkiye için' sloganı da kullanıldı.

NEDEN TÜRK SPORCU DEĞİL?

BU duruma sporseverler tepki gösterdi. Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kısa süre önce madalya almış sporcular ile olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden yüzücülerin kullanılmaması eleştirildi. Bu durumun hem gençlere kötü örnek teşkil ettiğini hem de sporun ruhuna aykırı olduğunu dile getiren sporseverler, “Böyle bir sahtekarlığa ne gerek vardı? Türkiye'de de başarılı yüzücüler var onlar kullanılabilirdi” dedi.

ADI SİLİNMEMİŞ

Kullanılan montajlı görüntüde bayrak değiştirilirken, sporcunun bonesindeki ismin silinmemiş olması dikkat çekti. 2 dünya rekoru kıran Vollmer'ın (29) olimpiyat şampiyonlukları dahil 19 altın, 8 gümüş ve 5 bronz madalyası var.
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