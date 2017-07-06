Dolar ve Euro sert yükseldi...

Dün açıklanan Fed tutanakları öncesi 3,61 seviyesinin üzerini gören Dolar/TL, bu sabaha da aynı seviyelerde başladı.Türk Lirası dün gelişen piyasa arasında yüzde 1’e yakın düşüşle en fazla değer kaybeden para olurken dolar/TL bugün en düşük 3,6038, en yüksek 3,6102 seviyesini gördü. Euro/TL ise 4.09-4.10 bandında seyrediyor.



Fed yetkilileri Haziran ayı FOMC tolantısında, Fed’in büyük tahvil ve diğer varlıklar portföylerinin önümüzdeki birkaç ay içinde küçültülmeye başlanmasına hazır olduklarını ortaya koydular.