Samanyolu Haber /Gündem / Genç kızın katili yerine mahkemeye başka tutuklu getirdiler /17 Şubat 2018 12:46

Genç kızın katili yerine mahkemeye başka tutuklu getirdiler

Geçen sene ekim ayında 17 yaşındaki Helin Palandöken’i pompalı tüfekli öldüren ve 2 kişiyi de yaralayan katil zanlısı Mustafa Yetgin’in yargılanmasına yaşanan skandal üzerine başlanamadı.

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Mahkemeye getirilmesi gereken Mustafa Yetgin’in yerine başka bir tutuklu ‘yanlışlıkla’ getirildi.

17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken, 13 Ekim 2017 tarihinde pompalı tüfekle katledilmişti. 2 kişiyi de yaralayan katil zanlısı Mustafa Yetgin dün ilk kez hakim karşısına çıkacaktı.
 
Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek dava, cezaevinden farklı bir sanığın getirilmesi sonucu yapılamadı. Cezaevinde tutuklu Murat Yetgin yerine başka bir suçtan tutuklu Murat Yetkin isimli bir hükümlünün adliyeye getirildiği ortaya çıktı.

Durumu tutanakla kayda geçiren mahkeme heyetinin duruşmayı ileri bir tarihe ertelemesi bekleniyor.

 
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