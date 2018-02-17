Samanyolu Haber /Gündem / Suriye'de kimyasal silah iddiası /17 Şubat 2018 12:56

Suriye'de kimyasal silah iddiası

Afrin’in kuzey batısında Türkiye sınırına yakın bir köye Türkiye’den ‘kimyasal silahla saldırı yapıldığı’ iddiası Suriye resmi haber ajansı tarafından servis edildi. Reuters ve AFP de, köylerine yapılan bombardıman sonrası Afrin hastanesine getirilen 6 kişide kimyasal saldırı izleri şüphesi tespit edildiğini öne sürdü.

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AFP’ye konuşan Afrin hastanesi genel müdürü Jiwan Muhammed acil servise sivil araçlarla getirilen 6 kişide vücüdunun tamamında yanık, nefes alma zorluğu ve derin öksürük tespit ettiklerini söyledi. Muhammed, yaralıların elbiselerini incelemek üzere tuttuklarını, ilk görülen semptomların zehirli gaz saldırısı belirtileri olduğunu aktardı.

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Şahıslar, köylerine Türkiye tarafından yapılan bombalama sonrası yaralandıklarını ve başkalarının yardımı ile hastaneye ulaştırıldıklarını iddia ediyor.

Reuters’a konuşan YPG sözcüsü Birusk Hasaka, Afrin’in kuzey batısındaki Türkiye sınırına yakın bölgenin Türkiye tarafından bombalandığını söyledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi sorumlusu Rami Rahman, saldırının Türkiye veya Afrin operasyonunda Türk Silahlık Kuvvetleri’ne (TSK) destek veren diğer örgütler tarafından yapılmış olabileceğini öne sürdü.

İddialar üzerine TSK’dan henüz açıklama gelmedi.
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