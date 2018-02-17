‘Ev fiyatları %20 düştü daha ne olsun’

Akfen Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, inşaat sektöründe elde kalan daireler satılmadan piyasanın önünün açılmayacağını söyledi.





Enflasyondaki artışa karşılık piyasadaki durgunluk sebebiyle firmaların konut fiyatlarına iki yıldır zam yapamadığına dikkat çeken Akın, “Piyasada son iki senedir hiç kimse konutlara zam yapamadı. Yıllık yüzde 9-10 enflasyon var. Bu da iki yılda yüzde 20 konut fiyatları ucuzladı, demektir. Bundan daha fazla da ucuzlayamaz. Daha ne olsun. Temelden almak yerine bitmiş konut bu yüzden şimdi daha kârlı. Onlar satılmadan da piyasanın önü açılmayacak.” değerlendirmesinde bulundu.





Akın’a göre piyasada iş bilmeyen inşaatçılar kol geziyor ve düşük sermayeli şirketlerin hepsi darboğaza girdi. Akın, kredi maliyetlerinin arttığını belirterek, “Faizler aylık yüzde 1’i görünce kimse kredi kullanmıyor.” dedi.