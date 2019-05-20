Samanyolu Haber /Ekonomi / Geçiş ücretlerine 'güncelleme': Yüzde 24.7'lik zam /20 Mayıs 2019 19:10

Geçiş ücretlerine 'güncelleme': Yüzde 24.7'lik zam

Türk Lirası'nın aşırı değer kaybetmesi akaryakıttan gıdaya pek çok üründe fiyat artışına ve enflasyonun yükselmesine yol açtı. Maliyetlerin artması zamlara yol açtı.

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Çanakkale'ye geçiş ücretleri de tatil öncesinde artırıldı. Çanakkale'de boğaz ve adalar hattının ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş. ücret tarifelerine yüzde 24.7’lik zam yaptı.

GESTAŞ'ın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, fiyat tarifelerinde güncelleme yapıldığı açıklandı. Zam kararı, 'fiyat güncellemesi' olarak duyuruldu.

Hem taşıtları hem de yayaları kapsayan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

“Boğaz ve adalar hatlarında 18 Mayıs 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, fiyat tarifesinde güncelleme yapılmıştır. Deniz ulaşım sektörü maliyetlerindeki yüksek artış nedeniyle (Akaryakıt, gemi iskele bakım/tutum, yedek parça vs.) gemi geçiş ücretlerinde ortalama %24.7 oranında fiyat güncellenmesine gidilmiş olup fiyat güncelleme oranı; üretici fiyat endeksi, tüketici fiyat endeksi ve ÖTV'siz yakıt fiyat artış oranları dikkate alınarak belirlenmiştir.”

Çanakkale-Eceabat otomobil günlük 67 TL oldu.
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