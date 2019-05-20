[FLAŞ] Ünlü ekonomistten büyük iddia

Türkiye ekonomisi krizin etkisiyle büyük sorunlar yaşarken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın değerlendirmeleri piyasaları sakinleştirmiyor. Bakan Albayrak'ın yaptığı dolar ve enflasyon açıklamalarının aksine piyasalarda iyileşme görülmezken, hem yurt içindeki sanayici ve yatırımcılar hem de yurt dışındaki yatırımcılar tedirgin...







Ekonomist Dr. Atilla Yeşilada, Bakan Albayrak için "Artık hayal kırıklığı yaratmanın ötesinde küçük kurnazlıkları da devlet yönetimi lügatına ekleyerek ekonomiye zarar vermeye başladı." saptamasında bulundu.





Yeşilada'nın Albayrak için yaptığı değerlendirme şu şekilde:





"Göreve atandığı günden bu yana sonsuz kredi açtığım ve desteklediğim Berat Albayrak, artık hayal kırıklığı yaratmanın ötesinde küçük kurnazlıkları da devlet yönetimi lügatına ekleyerek ekonomiye zarar vermeye başladı.





SWAP pazarının kitlenmesi, tüm mevduat ve kredi faizlerinin Albayrak tarafından belirlenmesi, TCMB bilançosuna makyaj ve kamu bankaları eliyle döviz satmak bu küçük kurnazlıkların belli başlıları.Yatırımcı ve iş dünyası artık Berat Albayrak’a güvenini yitirdi. Eğer ekonomide yeni bir disiplin ve reform programı açıklanacaksa, bunun sevk ve idaresinin Albayrak’tan başka bir isme bırakılması itibar için şart.New York’ta ben sormadan üç yatırımcı Albayrak bahsini açtı.





Washington’da sınıfta kalmıştı Sevgili Abim. Çünkü dersini çalışmamıştı. Rakmlara vakıf olmadığı için hiç bir soruya doyurucu cevap verememişti.Dönüşte de yabancılarla görüştüm. "Biz bu Merkez'in SWAP meselesini kamuya sorduk, inkâr dahi etmediler" diyorlar.





Seçim sonrası Albayrak'ın görevden alınabileceğini düşünüyorum. Babacan geri gelir diyenler var ama o görev almam diyormuş. Sayın Albayrak da belki Enerji Bakanlığına dönebilir."