Samanyolu Haber /Gündem / Abdullah Öcalan öldü mü? /14 Ekim 2017 00:11

Abdullah Öcalan öldü mü?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın öldüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Savcılık, bu tür paylaşımlarda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi.

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Bursa Cumhuriyet Basşsavcısı Uğurhan Kuş imzası ile yapılan yazılı açıklamada, İmralı Adası’nda bulunan, ömür boyu hapis cezasını çarptırılan terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan’ın öldüğü şeklindeki sosyal medya hesaplarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

“Bazı sosyal medya hesaplarında Abdullah Öcalan isimli hükümlünün öldüğü yönünde haberler yer aldığı anlaşılmış olup, bu haberler tamamen asılsızdır. Bu tür asılsız haberleri yapan ve yayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gereğine tevessül edilmiş olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
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