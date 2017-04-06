TGRT’de ayımlanan Medya Kritik programında konuşan Cem Küçük, Cumhuriyet Gazetesi’nin hapisteki yazarları ve çalışanlarıyla ilgili tehditler savurdu. Küçük, “Bu gazete Kemalist bir gazete değil,1 Numarada Can Dündar, Akın Atalay, Kadri Gürsel alçağı var. Bu üçü, bu üçünü var ya bunlara müebbet verip işi bitireceksin. Kadri Gürsel’e ceza mesela, Gürsel’e az ceza istemişler. 20 yıl diye geçiyor. Bunların çoğunun 43 yılla yargılanması doğru. O 9 kişi için zaten itirazlarımızı daha önce de söylemiştik ama bana kimse Can Dündar’ı, Akın Atalay hainini, Kadri Gürsel hainini savunmasın. Bizim tarafta da Kadri Gürsel’e acıyan var. Bir insanın 70, 80 defa Bylockçu biriyle konuşması normal mi? Siz bu devlete ihanet ettiniz. PKK’yı savundunuz.” dedi.







‘Gebereceksiniz ama hukuk yoluyla, başka yollarla.’





Küçük şöyle devam etti:”Bu paçavra gazete teröristleri savundu. Gebereceksiniz ama hukuk yoluyla, başka yollarla. Bunun şimdi hesabı soruluyor. Can Dündar nerede şimdi? Almanya’ya gidiyor. Köpek gibi Alman pasaportuyla geziyor. Akın Atalay, Kaynak Holding’ten milyon dolar almışsın. F…’cülerle yatıp, kalktın Kadri Gürsel, 113 tane görüşmelerin var. ‘Türk Devleti DEAŞ’a yardım etti’ diyorsun. Ondan sonra bu devlet sana hesap sormayacak ha. Biteceksiniz. Bittiniz zaten. Cezaevinde biteceksiniz…”







Küçük, programın ardından, twitter hesabından Cumhuriyet’te kayyım atanmasını da istedi: “Cumhuriyet paçavrasına hala kayyum atanmaması da utançtır. Türk yargısı niye duruyor? Bu gazete asli sahipleri Atatürkçülere verilmeli” dedi.