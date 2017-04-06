Oyuncu, ressam, yazar, yönetmen ve müzisyenlerden oluşan 250 sanatçı, "Bir ağaç gibi tek ve hür bir orman gibi kardeşçesine yaşamak için 'Hayır'" sloganıyla bir kampanya başlattı.





Gözyaşları içinde konuşma yapan oyuncu ve yazar Pelin Batu, "Ben buraya gelirken anneme yalan söyledim. Bunu söylerken gözlerim doluyor, çok üzülüyorum. Niye söyledim anneme; şiirlerimi başmak için fotokopiciye gideceğim dedim. Çünkü annem benim için korkuyor. Kızının hapse girmesinden korkuyor. Kızının sokakta vurulmasından korkuyor. Ben 'Hayır' diyorum. Çünkü bu kadar çok annenin korkmasından içim ağlıyor artık. Bugün haberleri izlerken de böyle ağladığım gibi ağlıyorum. Her gün çocuklar ölüyor hiçbir şey yapamıyoruz. Her gün arkadaşlarımız, hocalarım, gazeteci arkadaşlarım içeri giriyor, hiçbir şey yapamıyoruz. Sadece izleyiciyiz. Ben izleyici olmaktan bıktım. Gece yattığımda arkadaşlarım için ne yapabilirim diyorum, müthiş suçluluk duyuyorum ve hiçbir şey yapamıyorum. Kendi korktuğumdan değil, ben korkmuyorum; ama ben annem için korkuyorum. Çünkü annemin içi parçalanıyor kızının başına bir şey geleceği için. Dolayasıyla 'Hayır' diyorum; çünkü bu ülkeyi çok seviyorum, vicdanlı bir insanım" ifadesini kullandı.

