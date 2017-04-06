Samanyolu Haber /Gündem / MİT’ten Adil Öksüz açıklaması /06 Nisan 2017 17:26

MİT’ten Adil Öksüz açıklaması

Milli İstihbarat Teşkilatı, Adil Öksüz ile ilgili bir açıklama yaptı. MİT'ten yapılan açıklamada, "Adil Öksüz MİT mensubu değildir. Öksüz MİT'in F...'de kaynağı olmamıştır" denildi.

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MİT’ten Adil Öksüz açıklaması

Milli İstihbarat Teşkilatı, Adil Öksüz ile ilgili bir açıklama yaptı. MİT’ten yapılan açıklamada, “Adil Öksüz Milli İstihbarat Teşkilatı’nın FETÖ’nün içindeki elemanı olmamıştır. Milli İstihbarat Teşkilatı’na çalışmamıştır. Adil Öksüz'ün nasıl serbest kaldığı konusu yargının işi olup, ilgili makamlar tarafından gerekli soruşturma ve takibat yapılmaktadır” denildi.

ByLock itirafı

MİT’ten yapılan açıklamada, ByLock'un adli delil olmadığı istihbari bir faaliyet olduğu itiraf edildi. Açıklamada “ByLock programının çözülmesi, F.../PDY’nin çökertilmesinde, ilişki ağının deşifre edilmesinde ve mensuplarının devletten ayıklanmasında kullanılan önemli kaynaklardan biridir. İstihbari çalışmalar neticesinde elde edilen ByLock’a ilişkin tespitler, Mayıs 2016 tarihinden itibaren, çalışmaya konu ham verilerle birlikte adli makamlar, güvenlik birimleri ve diğer ilgili makamlarla eş zamanlı olarak paylaşılmıştır” denildi.
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