Gaziantep Belediyesi,400 milyon TL faiz ödemiş!

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, CHP’li meclis üyesi Yılmaz Kireç, belediye şirketlerinin de zarar ettiğini belirterek, “Bu şehir borç batağına battı. Gaziantep gastronomi şehri ama en pahalı şehirler arasında. Yaşam endeksi tüm iller içerisinde 60. sırada, yaşam memnuniyeti 54, gelir ve birikimde 65., eğitimde 67., sağlıkta 70. sıradayız” dedi.







Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Faaliyet raporu AKP’li ve MHP’li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Belediyenin 2018 yılı mali tablosuna bakıldığında yaklaşık 1 milyar 400 milyon borcu olduğu görülüyor.





Faiz giderleri yıldan yıla artmış





Belediyenin dikkat çeken giderlerinin başında ise faiz giderleri yer alıyor. Belediye 2015 yılında 31 milyon 627 bin, 2016 yılında 64 milyon 683 bin, 2017 yılında 144 milyon 345 bin, 2018 yılında ise 167 milyon 233 bin lira faiz ödemesi yapmış.





Meclis toplantısında söz alan CHP’li meclis üyesi Yılmaz Kireç, şu değerlendirmeyi yaptı: “Tasarruftan bahsediyorsunuz belediye şirketlerinin kökü zarar. Gazi Ağaç, GASKi Enerji, Gazibel, Gazikonut, Gazi Ulaş zarar etmiş. Milyonlarca zarar var kapatın bu şirketleri. Kapatmıyorsanız bana verin 1 yıl içinde kâra geçireceğim. Kâra geçirmezsem burada meclis üyeliğinden istifa edeceğim. Bunların dışında halı saha, dükkan ve işyerleri daire ve tesis gibi yerleri de şirketlere ihalesiz olarak devretmiştir. İhale yolsuzlukları yapılmış. Kaynaklar hoyratça ve peşkeş çekilerek harcandı.”





Faiz giderlerine de değinen Kireç “4 yılda 400 milyon faiz ödemesi yapan Büyükşehir Belediyesi faiz lobisine teslim olmuştur. Belediye finansman açığını kapatmak için dağı, taşı, yeşil alanları, tarım arazilerini satarak gelir elde etti” diye konuştu.