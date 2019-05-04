Samanyolu Haber /Gündem / MHP'li başkandan ölüm tehdidi /04 Mayıs 2019 13:27

MHP'li başkandan ölüm tehdidi

Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi meclis toplantısında 'Üç fidan' tartışması yaşandı. MHP ilçe başkanı, belediye meclis üyesine 'Seni delik deşik edeceğim' dedi.

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Antalya’nın Muratpaşa Belediyesi meclis toplantısında MHP İlçe Başkanı Talu Bilgili, CHP’li meclis üyesini ölümle tehdit etti.

Gazetefersude’den Dilan Eray’ın haberine göre, mayıs ayı meclis toplantısında, CHP grubundan Mithat Aras, oturduğu sıranın başına,  6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan’ın, 6 Mayıs ölüm yıl dönümü sebebi ile ‘3 Fidan’ posteri astı. Posterin asılmasının ardından söz alan MHP Meclis Üyesi Ejder Karagöz, “Burası propaganda yeri değil. Burası meclis. Bu poster ne kadar uygun? Bunun buradan kaldırılmasını istiyoruz” dedi. Grup Başkan Vekili Hüseyin Sarı, ise “Mecliste olan insanlar, halkın hür iradesi ile seçilmiş kişilerdir. Kanun nizamlara aykırı olmadığı sürece, insanlar protestolarını belirli bir şekilde yapabilirler. Bunun bir mahsuru olduğunu sanmıyorum. Geçmiş dönemde de bu tarz protestolar yapmak için arkadaşlarımız belirli posterler asmışlardı. Uyarılarınız için teşekkür ederiz” yanıtını verdi.



‘POSTER OLDUKÇA MECLİSE GELMEYECEĞİZ’

Konuşmalar sakin bir şekilde sürerken, MHP Muratpaşa İlçe Başkanı Talu Bilgili, seyircilerin oturduğu bölümde ayağa kalkarak “Biz fotoğraflar olduğu müddetçe, meclisi MHP grubu olarak katılmayacağız. Burada asılı kişiler Atatürk’ün kurduğu cumhuriyet düzenini değiştirip farklı bir rejim getirmeye çalışmış, bu devletin kolluk kuvvetlerine karşı silah ile mücadele etmiş, hiçbir zaman kahraman olamayacak kişilerdir. Anarşistlerdir ve katillerdir” dedi.

Konuşmanın ardından salondakiler Bilgili’ye tepki gösterdi ve bağırışmalar başladı. Sarı, olaya müdahale ederek, salondakilere sakin olmalarını ve Bilgili’ye, “Konuşmanıza dikkat edin, hakaret içeren sözler kullanmayın. Burada seçilmiş meclis üyeleri var. Hepinizi sükunete davet ediyorum. Lütfen meclisi germeyin” ifadelerini kullandı ve Bilgili’yi dışarı davet etti. Bilgili, “Hiçbir şekilde beni dışarı çıkaramazsınız, hadi çıkarın bakalım” diyerek bağırmaya başladı.



BİLGİLİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Bağırışmaların ardından salondaki bir vatandaş Bilgili’ye tepki göstererek, üzerine yürümeye çalıştı. Araya giren insanlarla arbede daha da büyüdü ve kavgaya dönüştü. Yumruk yumruğa yapılan tartışmaya bazı CHP’li meclis üyeleri de dahil oldu.

Güvenlik görevlilerinin geç gelmesi sebebi ile daha da büyüyen tartışmada, CHP’li Meclis Üyesi Özgür Güngör ile Talu Bilgili yumruk yumruğa kavga etti. Gelen güvenlik görevlilerin ve salondakilerin kavgayı ayırması üzerine biraz olsun sakinleşen ortamda, bağıran Bilgili, “Buradaki o 2 kişiyi hafızama kaydettim. Biz ülkü ocaklarıyız. Hepsini buraya yığacağım göreceksiniz” dedi. Güngör’e, “Sen meclis üyesi misin? Seni delik deşik edeceğim, bu da benim namus sözüm olsun. Biz ülkücü hareketiz. Gerekeni yapılacak” diyerek tehditler savurdu. Grupların dağılmasının ardından Başkan Vekili Sarı, meclisin 4 Mayıs Cumartesi gününe ertelendiğini söyledi.
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