Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Kemal Bozkurt gözaltına alındı /04 Mayıs 2019 14:01

Gazeteci Kemal Bozkurt gözaltına alındı

Gazeteci ve yazar Kemal Bozkurt, sabah saatlerinde İstanbul’daki evinden gözaltına alındı. Bozkurt, gözaltına alındığını Twitter hesabından duyurdu.

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Twitter üzerinden bir mesaj paylaşan Bozkurt, polislerin kendisine ‘bir ifadesi’ olduğu için karakola götürdüklerini söylediklerini belirtti. Şehremini Karakolu’na götürüldüğünü bildiren Bozkurt’un sosyal medyada yaptığı paylaşım şöyle:

“Polis geldi, Şehremini karakola götürülüyorum. Bir ifadeniz var diyor başka bir şey demiyorlar.”

Kemal Bozkurt, Ağustos 2016’da Özgür Gündem gazetesine kapatma kararı verilmesinin ardından gazete binasına yapılan polis baskınında darp edilerek gözaltına alınan gazetecilerden biriydi.
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