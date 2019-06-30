Samanyolu Haber /Gündem / Gazi Koşusu'nu kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi? /30 Haziran 2019 20:02

Gazi Koşusu'nu kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Gazi Koşusu'nu kazanan 'The Last Romance' isimli atın sahibi Melis Kurtel Emin ve jokey Ahmet Çelik'e ödülleri İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı törenle verildi. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' ve 'Ekrem Başkan' sloganları altında verilen ödüllerde jokey Ahmet Çelik'in "Her şey çok güzel olacak" demesi dikkat çekti.

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına ilk kez 1927'de düzenlenen, Türk yarışçılığının temel taşı Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı. 2400 metre mesafeli yarışta safkanların kıyasıya mücadelesini Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı The Last Romance' kazandı. Jokey Ahmet Çelik, üst üste 5. kez bu önemli koşuda zafere ulaştı.

Gazi Koşusu'na ödül törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu damga vurdu. İmamoğlu, ödül töreni için hazırlanan podyuma gelirken 'Ekrem Başkanı' ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganlarıyla karşılandı. 

İstanbul Valisi ve 23 Haziran'a kadar belediye başkanlığına kayyım olarak atanan Ali Yerlikaya 'The Last Romance' isimli atın sahibi Melis Kurtel Emin'e ödülünü verirken de 'ekrem Başkan' sloganları sürdü. Üst üste 5. kez Gazi Koşusu zaferini yaşayan Ahmet Çelik, kendisini tebrik eden Başkan Ekrem İmamoğlu'na "Her şey çok güzel olacak" dedi

EN SON 2000 YILINDA İBB BAŞKANI VERMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu'ndan önce kupayı bizzat vermek üzere Hipodroma gelen son isim Ali Müfit Gürtuna olmuştu. Ali Müfit Gürtuna, 2000 yılında koşulan yarışı kazanan Talaria isimli safkanın sahibi merhum Özdemir Atman'a kupasını kendi elleriyle vermişti. Sonrasında 13 yıl görev yapan Kadir Topbaş bir kez bile kendisi hipodroma gelmezken, son başkan Mevlut Uysal da Veliefendi'ye hiç uğramamıştı.
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