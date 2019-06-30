Samanyolu Haber /Politika / CHP'den Süleyman Soylu'ya teşekkür /30 Haziran 2019 19:46

CHP'den Süleyman Soylu'ya teşekkür

İstanbul Büyükşehir Başkanlığı'nı Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından CHP'den bir parti yöneticisinin, "Sayın Soylu’ya da teşekkür ediyoruz. Varlığı bizim için önemli! Böyle devam etsin" dediği öğrenildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 25 yıl sonra 9 puan farkla el değiştirmesi CHP’de bayram etkisi oluşturdu. Bu dönem seçilerek Meclis’e girmeye hak kazanan bir milletvekili, İstanbul seçim sonucuyla ilgili, “Milletvekili olunca bu kadar sevinmemiştim” dedi.

Seçim sonucunda iktidarın hatalarına dikkat çeken bir parti yöneticisinin ise özel teşekkürleri vardı. “Sağolsunlar, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bize çalıştı. Ayrıca anmamız gereken biri var. Sayın Soylu’ya da teşekkür ediyoruz. Varlığı bizim için önemli! Böyle devam etsin” dedi.(Gazete Duvar)
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