Samanyolu Haber /Gündem / Melih Gökçek'ten alınan makam arabasını belediye bakın hangi iş için tahsis etti /30 Haziran 2019 21:09

Melih Gökçek'ten alınan makam arabasını belediye bakın hangi iş için tahsis etti

Melih Gökçek’in Ankara Büyükeşhir Belediye Başkanlığı döneminde kendisine tahsis ettiği cip tipi araçlardan biri düğün arabası oldu.

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Görevden alınan Melih Gökçek'in kullanımına tahsis edilen üç lüks arazi aracından ikisi, Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından geri alınmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bu araçlardan biri, genç bir çiftin başvurusu üzerine düğün arabası oldu.

Mansur Yavaş daha önce yaptığı açıklamada, "4 cip var biri zırhlı, yaklaşık değerleri 1 milyon. 3'ü Sayın Gökçek’e tahsis edilmiş. İade istedik, ikisi geldi personelleriyle birlikte. Satacağız. İhtiyacımız yok. Zırhlı araç kendisinde kaldı, iki personelle" demişti.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Yavaş’ın, ciplerin ihale yoluyla satışı gerçekleşene kadar maddi durumu iyi olmayan yurttaşların düğünlerinde kullanılması yönünde talimat verdiği öğrenildi.

[Haber görseli]


YAVAŞ: HALKIN OLANI HALKA VERMEK GÖREVİMİZ

Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ciplere ilişkin, "Halkın olanı halka vermek bizim görevimizdir. Herkes halktan aldığı emaneti vakti geldiğinde onlara iade etmeyi bilmeli. Bu konuda gösterdiğiniz duyarlılığa teşekkür ederim" dedi.
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