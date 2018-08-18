Gazetelere zam furyası









Bir süre önce Yeni Asya Gazetesi gazetesi ile başlayan zam furyası Sözcü gazetesi ile devam ederken son zam haberi Cumhuriyet’ten geldi.





Doların 6 TL üzerine çıkması sonrası kağıt ve mürekkep de pahalandı. Cumhuriyet gazetesi, günlük satış rakamını 2.5 TL’ye çıkardı.





Gazeteden zamma ilişkin yapılan açıklamada, şöyle deniyor:





“Gazeteler yurt dışından ithal edilen kâğıtla çıkıyor. Dünyada artan kâğıt fiyatları, ardından kurlardaki olağanüstü artış önlem almayı gerektiriyor. Bu gazete gücünü her zaman okurundan alır, bu yüzden bağımsızdır. Ne iktidarlara boyun eğer ne de sermayeye yaslanır. Artan maliyetler sürdürülemez noktaya geldiği için zorunlu bir zamla 2.5 TL’ye çıkıyoruz. Gazetemize son zammı 10 Ocak 2017 tarihinde yapmıştık. O günkü gazetenin birinci sayfasında 'Dolarda yeni rekor: 3.7740' haberi yer alıyordu. Bugün dolar 6 TL’nin üzerine çıktı. Okurlarımızın 50 kuruşluk zammı anlayışla karşılayacağına ve desteklerini esirgemeyeceğine inanıyoruz.”





Geçen hafta zam kararı alan Sözcü gazetesi de “Zorunlu ayarlama” başlığıyla yayımlanan bilgi notunda şu ifadelere yer vermişti:





“Gazete üretiminde yüksek miktarda olan ithal maliyetlerin artmasından dolayı hafta içi 25 kuruş zam kaçınılmaz hale gelmiştir. Sözcü bugünden itibaren hafta içi 1 lira 25 kuruşa satılacaktır. Hafta sonu 1.5 TL olan fiyatımız dayanabildiğimiz sürece devam edecektir. Anlayışınıza sığınıyor, desteğinizin süreceğine inanıyoruz.”





Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek, önceki gün AA’ya yaptığı açıklamada yayıncılık sektöründe ödemelerin farklılık gösterebileceğini belirterek, şöyle devam etti:





“Biz kura razı oluyoruz belki ama bugünki kurdan alsanız bile hemen ödeyemezsiniz. Bizde nakit bile 25 gün demek. Kurun bu kadar hızlı değiştiği bir zamanda sizin 25 gün sonra yaptığınız ödeme, kar marjından dolayı kağıt tedarik ettiğiniz yeri tekrar kağıt siparişi veremez duruma getirir. Yurt dışına bağlı olduğumuz için kurdaki değişimler maliyetleri otomatik olarak etkiliyor. Normalde 16-17 liraya satılabilecek bir kitabı, kur değiştiğinde bir hesaplıyorsunuz, 20 liradan aşağı sattığınızda zarardasınız.” Kısakürek, AKP iktidarı döneminde özelleştirilen SEKA’yı da hatırlattı: “Eğer bir SEKA Kağıt Fabrikası’nı düzgün işletebilecek ve onu sürekli yenileyecek bir idare yapısına sahip olabilseydik, o zaman SEKA çok güzel kağıt üretir ve piyasanın ihtiyacını karşılardı.”





DİSK Basın-İş de yaptığı açıklamada, TL’nin dolar ve diğer para birimleri karşısındaki değer kaybının gazeteleri de etkilediğini söylüyor.





Gazetelerin kağıt sıkıntısı çektiğinin bildirildiği açıklamada, “Ulusal gazeteleri basan matbaalarda büyük çapta işten çıkarmalar gündeme gelecek” denildi. DİSK Basın-İş, “TL’deki değer kaybı, basın yayın ve gazetecilik sektörünü etkilemesi emekçilerin değil AKP politikalarının ve tek adam rejiminin sonucudur” ifadesine yer vererek, “Bir dönem pırlanta, mücevher, yat, tekne gibi mallarda ÖTV kaldırıldıysa kağıda da KDV muafiyeti getirilmelidir” talebinde bulunuyor.