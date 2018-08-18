AKP’nin yeni MKYK’si belli oldu: Bakanlar listede yok





AKP 'nin yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu ( MKYK) belli oldu. Yeni MKYK 'dan 27.dönemden 42 milletvekili 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üye var. Yeni MKYK'ye ilişkin en önemli detay yeni kabineden hiç bir bakana yer verilmemiş olması oldu.





İşte yeni MKYK'da yer alan isimler:





Ahmet Arslan





Ahmet Sami Ceylan





Ahmet Sorgun





Ahmet Tan





Ali İhsan Yavuz





Emine Zeybek





Erkan Kandemir





Erol Kaya





Fatih Şahin





Fatma Aksal





Fatma Betül Sayan Kaya





Gökçe Özdoğan Enç





Hacı Bayram Türkoğlu





Hamza Dağ





Harun Karaca





Hatice Kübra Öztürk Gökkaya





Hatice Merve Tatar





Hayati Yazıcı





İbrahim Halil Yıldız





İffet Polat





Jülide Sarıeroğlu





Leyla Şahin Usta





Lütfi Elvan





Mahir Ünal





Markar Esayan





Mehmet Özhaseki





Metin Bulut





Metin Yavuz





Murat Baybatur





Mustafa Ataş





Nurettin Canikli





Orhan Miroğlu





Osman Nuri Gülaçar





Ömer Çelik





Öznur Çalık





Tuğba Işık Ercan





Vedat Demiröz





Vildan Polat





Yavuz Subaşı





Zehra Taşkesenoğlu