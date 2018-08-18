Samanyolu Haber /Gündem / AKP’nin yeni MKYK’si belli oldu: Bakanlar listede yok /18 Ağustos 2018 16:05

AKP’nin yeni MKYK’si belli oldu: Bakanlar listede yok

27.dönemden 42 milletvekili 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üye var. Lİstede kabinedeki bakanlara yer verilmedi. 15 kadın da listede yer aldı. İşte AKP'nin yeni MKYK'sinde yer alan isimler.

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AKP 'nin yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu ( MKYK) belli oldu. Yeni MKYK 'dan 27.dönemden 42 milletvekili 8 milletvekili olmayan üye ve 29 yeni üye var. Yeni MKYK'ye ilişkin en önemli detay yeni kabineden hiç bir bakana yer verilmemiş olması oldu.

İşte yeni MKYK'da yer alan isimler: 

Ahmet Arslan

Ahmet Sami Ceylan

Ahmet Sorgun

Ahmet Tan

Ali İhsan Yavuz

Emine Zeybek

Erkan Kandemir

Erol Kaya

Fatih Şahin

Fatma Aksal

Fatma Betül Sayan Kaya

Gökçe Özdoğan Enç

Hacı Bayram Türkoğlu

Hamza Dağ

Harun Karaca

Hatice Kübra Öztürk Gökkaya

Hatice Merve Tatar

Hayati Yazıcı

İbrahim Halil Yıldız

İffet Polat 

Jülide Sarıeroğlu

Leyla Şahin Usta

Lütfi Elvan

Mahir Ünal

Markar Esayan

Mehmet Özhaseki

Metin Bulut

Metin Yavuz

Murat Baybatur

Mustafa Ataş

Nurettin Canikli

Orhan Miroğlu

Osman Nuri Gülaçar

Ömer Çelik

Öznur Çalık

Tuğba Işık Ercan

Vedat Demiröz

Vildan Polat

Yavuz Subaşı

Zehra Taşkesenoğlu
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