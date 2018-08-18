Pakistan'da İmran Han yemin ederek başbakanlık görevine başladı













Pakistan Ulusal Meclisinde dün başbakan seçilen Han, Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin'in huzurunda yemin etti. Yemin töreninin açılışı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yapıldı.





Törende Cumhurbaşkanı Hüseyin'in okuduğu yemin metnini tekrarlayan Han, Pakistan'ın 22. başbakanı oldu. Han, yemini ederek görevi geçici hükümetin Başbakanı Nasırül Mülk'ten teslim aldı.





Törende geçici hükümet üyelerinin yanı sıra kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları hazır bulundu.





Han'ı yemin töreninde ailesi ve partilileri dışında kriket oynadığı dönemden arkadaşları ile Hintli kriketçiler de yalnız bırakmadı. Törene Hindistan'ın kriket efsanelerinden Navjot Singh Sidhu ile Ramiz Raja da katıldı.





Törene katılacak davetlilerin sayısı Han'ın "devlet harcamalarını azaltma" politikası nedeniyle düşük tutuldu.



