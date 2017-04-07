Samanyolu Haber /Gündem / Gazetecilerle ilgili rehin tutulma süreci uzatıldı /07 Nisan 2017 17:48

Gazetecilerle ilgili rehin tutulma süreci uzatıldı

Gazeteciler, 7 gün daha gözaltında tutulacak.

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15 Temmuz soruşturması kapsamında ikinci kez gözaltına alınan, aralarında Büşra Erdal, Atilla Taş ve Murat Aksoy’un da bulunduğu 11 gazeteci hakkında verilen 7 günlük gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı.

Kararı Prof. Dr. Yaman Akdeniz Twitter hesabından duyurdu.

Gözaltı kararı uzatılan gazeteciler, "F..." soruşturmasında tutuklandıktan sonra 1 Nisan’da çıktıkları ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Ancak gazeteciler, haklarında açılan yeni bir soruşturma nedeniyle aynı gün tekrar gözaltına alınmış ve haklarında 7 gün gözaltı kararı verilmişti.
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