Gazetecilerle ilgili rehin tutulma süreci uzatıldı

15 Temmuz soruşturması kapsamında ikinci kez gözaltına alınan, aralarında Büşra Erdal, Atilla Taş ve Murat Aksoy’un da bulunduğu 11 gazeteci hakkında verilen 7 günlük gözaltı süresi 7 gün daha uzatıldı.





Kararı Prof. Dr. Yaman Akdeniz Twitter hesabından duyurdu.





Gözaltı kararı uzatılan gazeteciler, "F..." soruşturmasında tutuklandıktan sonra 1 Nisan’da çıktıkları ilk duruşmada tahliye edilmişti.





Ancak gazeteciler, haklarında açılan yeni bir soruşturma nedeniyle aynı gün tekrar gözaltına alınmış ve haklarında 7 gün gözaltı kararı verilmişti.