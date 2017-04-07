Samanyolu Haber /Gündem / YouTube kanalı işletenleri üzecek karar /07 Nisan 2017 17:37

YouTube kanalı işletenleri üzecek karar

Youtube, amatör Youtube kanalı işletenleri üzecek bir karar aldı.

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Youtube tarafından yapılan açıklamaya göre bundan böyle yeni yüklenen videolar 10 bin izlemeye ulaşmadan para kazandırmayacak. 

Bu gelişme neticesinde, troll yöntemlerle kanal işleten ve her gün yüzlerce video yükleyerek Youtube'u çöplüğe çeviren kullanıcıların gelir kapısı kapanmış oluyor. Yeni alınan kararla sadece nitelikli video prodüksiyonları para kazanacak. Günlük popüler gelişmelere yönelik video yayıncılığı yapanlar ise para kazanamayacak. Uzun vadeli geçerliliği olan videolar iş yapacak. 

YouTube'un aldığı yeni karar, hem Youtube'un bilişim sistemlerinde tasarruf sağlayacak hem de ciddi yapımcılara ve telif sahiplerine daha fazla reklam geliri getirecek.

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