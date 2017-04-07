YouTube kanalı işletenleri üzecek karar





Bu gelişme neticesinde, troll yöntemlerle kanal işleten ve her gün yüzlerce video yükleyerek Youtube'u çöplüğe çeviren kullanıcıların gelir kapısı kapanmış oluyor. Yeni alınan kararla sadece nitelikli video prodüksiyonları para kazanacak. Günlük popüler gelişmelere yönelik video yayıncılığı yapanlar ise para kazanamayacak. Uzun vadeli geçerliliği olan videolar iş yapacak.





YouTube'un aldığı yeni karar, hem Youtube'un bilişim sistemlerinde tasarruf sağlayacak hem de ciddi yapımcılara ve telif sahiplerine daha fazla reklam geliri getirecek.





Youtube tarafından yapılan açıklamaya göre bundan böyle yeni yüklenen videolar 10 bin izlemeye ulaşmadan para kazandırmayacak.