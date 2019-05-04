ABD'den bir S-400 uyarısı daha

ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan da, S-400 konusunda Türkiye’yle henüz bir çözüme varılmadığını, ancak iletişimin önceki döneme daha iyi olduğunu söyledi. Ancak ABD'li yetkili, “Eğer Türkiye S-400 kararında kararlı ise biz de Türkiye’den F-35 projesini çıkarmak zorunda kalırız” diye ekledi.







Shanahan bununla birlikte bu konuda tutumlarının değişmediğinin de altını çizerken "Türkiye ile sürekli konuşuyoruz. Çünkü onlarla eş zamanlı olarak Suriye konusunda da çalışıyoruz. İnsanların aynı anda çoklu görüşmeler yaparak farklı düzeylerde ileri ya da geri gitmelerin yaşanmasının mümkün olduğunu ancak hala stratejik ortak olduğumuzu anlamaları önemli" ifadesini kullandı.





Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre, Beyaz Saray ulusal güvenlik ekibiyle Venezuela toplantısı için bulunduğu Pentagon’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Patrick Shanahan, “İnsanlar sadece bir konuyu bildiğinde, ilişkiler daha kötü ya da daha iyi görünebilir. Ben sadece şunu söylüyorum. İlişkiler, iletişim ve koordinasyonun iletişimin sıklığından dolayı bundan iki ya da dört ay öncesine kıyasla daha iyi olduğunu hissediyorum” diyor.





Bazı ABD’li yetkililer Türkiye ile yaşanan F-35 restleşmesinde de Amerika’nın projede Türkiye’nin yerini alabilecek başka ülkeler olabileceğinin mesajını vermişti.





Patrick Shanahan geçtiğimiz hafta F-35 savaş uçaklarının üretici firması olan Lockheed Martin’in yöneticileriyle bir araya geldiğini açıkladı.





Shanahan “Eğer bu duruma çözüm bulamazsak, o zaman işin ilerlemesi için planlarımızı uygulamak zorundayız. Bu planları uygulamak zorunda mı kalırsınız bilemezsiniz ama iyi planımız olduğundan emin olmak zorundasınız değil mi” diye konuştu.





Patrick Shanahan “Eğer Türkiye S-400 kararında kararlı ise biz de Türkiye’den bu projeyi çıkarmak zorunda kalırız” dedi.





Shanahan’a bunun için bir takvim ya da Türkiye’ye tanınan bir süre olup olmadığı sorulurken, “Böyle bir süre ya da takvim yok. Tek takvim uçakların teslim tarihi. Ama eğer bir şey yapacaksanız, bu konuda ciddi davranmalı ve planlarınız ona göre uygulamaya koymalısınız” yanıtını veriyor.





Shanahan’a “Türkiye ile yaptığınız görüşmelerde onların hazır olduğunu hissettiniz mi?” sorusu da yöneltildi.





ABD'li yetkili, “Onlar için durum karmaşık. Gerçekten karmaşık. Ben anlamaya çalışıyorum. Karar almak büyük bir iştir. Orada durup onlara baskı uygularsak bu muhtemelen durumu daha da karmaşıklaştırır. Ama bir planımız var” diye konuştu.





Shanahan, “Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması halinde İncirlik Üssü üzerinden bir misilleme yapacakları konusunda endişeli misiniz?” sorusuna ise, “Hayır. Bakan Akar ve benim vurguladığımız şeylerden biri bu. Onlar bizim stratejik ortağımız. Önemli olan bu. Buna uzun vadeli bir ilişki olarak bakmak zorundasınız. Şimdi, S-400’ler ve F-35’ler bir arada olmuyor. Bu büyük bir engel” karşılığını verdi.