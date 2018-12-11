Gazeteci Ece Sevim Öztürk'e tahliye

Twitter paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan ancak çalışmalarıyla bazı kesimleri rahatsız ettiği bilinen Öztürk, hesabından darbe girişimine dair ortaya çıkmamış ayrıntılarla ilgili yaptığı haberleri paylaşıyordu.





İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci kez hakim karşısına çıkan Öztürk hakkında üç yıl bir ay 15 gün hapis cezası talep edildi. Mahkeme, kararında örgüte bilerek ve isteyerek yardım suçundan Öztürk'e 3 yıl 1 ay 15 gün ceza verdi. Öztürk’ün yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.





29 yaşındaki gazeteci 6 aydır tutuklu yargılanıyordu ve bu sürenin büyük bölümünü hücrede geçirmişti



