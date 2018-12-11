Samanyolu Haber /Gündem / 102 yaşında paraşütle atladı /11 Aralık 2018 16:50

102 yaşında paraşütle atladı

Paraşütle atlayan en yaşlı insan ünvanı 102 yaşındaki Avustralyalı Irene O’Shea’nın eline geçti.

102 yaşında paraşütle atladı

 Yaklaşık olarak 4 bin metreden atlayan 30 Mayıs 1916 doğumlu Irene O’Shea paraşütten atlayan dünyanın en yaşlı rekorunu kırdı. Uçağa giderken bastonunun kullandığı görülen O’Shea’nın uçuş ve atlayış anındaki rahatlığı ve mutluluğu yüzünden okunuyor.

Irene, bu atlayışıyla geçen sene rekor kıran ve kendisinden yalnızca 21 gün büyük olan kişinin tahtına oturmuş oldu.


Bu zor işe girişen 102 yaşındaki Irene O’Shea’nın amacı ise ALS hastaları ve hastalığı araştıran kuruluşlar için para toplamak. Kızını birkaç yıl önce ALS hastalığından dolayı kaybeden Irene, Gofundme üzerinde oluşturulan kampanya ile hem hastalığa dikkat çekiyor hem de para toplanmasını sağlıyor.
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