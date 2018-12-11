Samanyolu Haber /Gündem / 'Yarın beni de alır bunlar' dedi, jet dosya geldi /11 Aralık 2018 17:59

'Yarın beni de alır bunlar' dedi, jet dosya geldi

FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal hakkında 'insanları ayaklanmaya davet ettiği' iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

Antalya Adliyesi'ne giden 15 Temmuz Vatan Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurlarının Adını Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, Cumhuriyet savcılığına Fatih Portakal hakkında hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini verdi.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Dernek Başkanı Meltem Kılınç, Portakal'ın 10 Aralık'ta sunduğu ana haber bülteninde, "Türkiye'de barışçıl protestolar olamaz, hadi bakalım barışçıl bir eylem için zamları protesto edelim. Doğal gaz zamlarını, hadi bakalım, yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkacak sokağa korkudan, endişeden dayak yerim vesaire. Hakkımı arayacağım ama ne yaparım başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?" dediğini aktardı.

Portakal'ın Fransa'da olduğu gibi insanları ayaklanmaya davet ettiğini ileri süren Kılınç, Portakal hakkında dava açılmasını istediklerini söyledi.

'YARIN BENİ DE ALIRLAR' DEMİŞTİ

Portakal aynı bültende Sözcü yazarları hakkındaki soruşturmayla ilgili ''Yarın beni de alırlar, sizi de alırlar, herkes FETÖ'cü olarak alınabilir'' demiş, bazı kullanıcılar Portakal'a artık çok geç şeklinde yorumda bulunmuştu.

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Portakal: Hakkımı arayacağım ama başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına?

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