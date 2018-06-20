Gazeteci Ece Sevim Öztürk hakkında tutuklama talebi

15 Temmuz sonrası darbe girişimi öncesi ve sonrasında yaşananları irdeleyen dosya haberler yayımlayan gazeteci Ece Sevim Öztürk gözaltına alınmıştı.







Bağımsız gazeteci olarak meslek hayatına devam eden ve son olarak 15 Temmuz’la ilgili bir belgesel hazırlayan Öztürk hakkında Gülen cemaati lehine paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.





Öztürk’ün gözaltı süresi, OHAL uygulamaları kapsamında 7 gün daha uzatılmıştı.





Bugün adliyeye sevk edilen Öztürk tutuklama istemiyle mahkemeye gönderildi