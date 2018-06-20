Samanyolu Haber /Dünya / Walt Disney'den 71 milyar dolarlık satın alma /20 Haziran 2018 19:16

Walt Disney'den 71 milyar dolarlık satın alma

Dünyanın en büyük medya ve eğlence şirketlerinden The Walt Disney Company, yapımcılık ve dağıtım medya şirketi 21st Century Fox'u satın alıyor

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Satın alma bedeli için 71,3 milyar dolara anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Disney'den yapılan açıklamada, Fox'un hissedarlarının kendi hisselerine karşılık olarak Disney hisselerini alabileceği veya kendilerine sahip oldukları hisse başına 38 dolar ödeme yapılabileceği belirtildi.

Disney, Aralık 2017'de Fox için hisse başına 28 dolar teklif vermiş ve 52,4 milyar dolara Fox'u satın almak istemişti.

Dünyanın en büyük kablolu TV şirketi ABD'li Comcast ise geçen yıl Fox için yaklaşık 60 milyar dolar teklif vermiş ve geçen hafta bu miktarı 65 milyar dolara çıkarmıştı.

'DISNEY'İN TEKLİFİ DAHA ESNEK VE ÜSTÜN'

Fox'tan bugün yapılan açıklamada ise, "Disney'in teklifi, Comcast'e kıyasla, daha esnek ve üstün" ifadelerine yer verildi.

New York borsasının açılmasıyla birlikte, Disney hisseleri yüzde 1,3 yükselirken, Fox hisseleri yüzde 6,1'e kadar çıktı.

Disney'in Fox'u satın almasının tamamlanması için ABD Adalet Bakanlığı'nın anlaşmayı onaylaması gerekiyor.
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