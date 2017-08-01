Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Rıza Zarrab ile Atilla’nın arası açılıyor /01 Ağustos 2017 12:32

Flaş! Rıza Zarrab ile Atilla’nın arası açılıyor

New York'ta görülmekte olan Reza Zarrab davasında son dakika gelişmesi yaşandı; Zarrab'la aynı davada yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatları mahkemeye verdikleri kefalet başvurusunda, Atilla'nın Zarrab davasında yer almasının yanlış olduğunu savundular.

Best of Reza Zarrab

Avukatlar, “Zarrab’ın iddianamede suçlandığı 28 ayrı suç isnadının hiçbirinde Atilla’nın adı geçmiyor. Oysa davadaki diğer sanıkların, mesela Zarrab’ın kardeşi Muhammed Zarrab’ın adı 28 suç eylemi isnadının 8’inde geçiyor” ifadesini kullandı.
Atilla’nın avukatları ayrıca, müvekkilleriyle yeterince görüşememekten de yakınarak, bunun sorumlusu olarak Zarrab’ın avukatlarıyla sık sık yaptığı görüşmeleri gösterdiler. Mahkemeye sundukları kefalet başvurusunda Zarrab’ın avukatlarıyla yaptığı görüşmeleri tek tek listeleyerek, bu tarihlerde kendilerinin müvekkilleri olan Atilla’yla görüşmelerine izin verilmediğinden yakındılar.

ATİLLA’NIN AVUKATLARI DİLEKÇE VERDİ

Atilla’nın avukatları, kefalet başvurusuna ilişkin detaylı dilekçede, daha önce kefalet talebi reddedilen Zarrab için ortaya koyulan gerekçelerin Atilla için geçerli olamayacağını da detaylarıyla anlattılar. Atilla’nın Zarrab’ın aksine maaşlı bir memur olduğunu, aylık gelirinin “vergiler çıktığında yaklaşık 10 bin ABD doları” olduğunun kaydedildiği kefalet dilekçesinde, Atilla ailesinin üzerine kayıtlı olan Ataşehir’deki ev ile Çeşme’deki yazlığı kefalet için rehin olarak sunabilecekleri ifade edildi. Atilla’nın TC tarafından verilen gri pasaportuna zaten tutuklandığında el konulduğunu hatırlatan avukatlar, kefalet talebinin kabul edilmesi halinde Atilla’nın yeniden pasaport için başvurmayacağı sözünü vereceğini, Manhattan’da tutacağı küçük bir kiralık evde mahkeme sürecinde yaşayacağını vurguladılar.

Kefalet başvurusunun ekinde avukatlar, Zarrab ile Atilla arasında 10 Nisan 2013’ta yapılmış telefon konuşmasının Türkçe ve İngilizce tapesine de yer vererek, iddianameye giren bu telefon konuşmasının “Atilla’nın Zarrab tarafından kurulan sistemi bildiğine ilişkin delil içermediği” iddia edildi.

Kefalet başvurusunda Atilla’nın Zarrab tarafından işlenen suçlara “bilerek ve isteyerek dahil olmadığı” da öne sürülerek, “Eğer Zarrab suç işlemişse bile, Atilla’yı ABD bankalarının dolandırılması ile ilişkilendirecek delil yok” mesajı verildi. Başvuruda, iddianamede sıralanan ve Zarrab’ın “bilerek ve isteyerek işlediği suçlara” örnek gösterilen 28 ayrı eylemin hiçbirinde Atilla’nın bağlantısının bulunmadığı ifade edildi.

Atilla’nın avukatlarının yaptığı başvuruyu değerlendiren dava hakimi Richard Berman, savcılığın başvuruya karşı tezlerini sunması için 14 Ağustos’a kadar süre verdi. Savcılığın yapacağı itiraza karşı Atilla’nın avukatlarına da 21 Ağustos’a kadar yeni bir karşılık vermek için süre tanıyan Hakim Berman, kefalet başvurusunun tartışılacağı ve tüm tarafların hazır bulunacağı duruşma için ise 7 Eylül tarihini koydu.
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