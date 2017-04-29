Samanyolu Haber /Gündem / Garajdaki otobüsler bir anda kül oldu /29 Nisan 2017 12:56

Garajdaki otobüsler bir anda kül oldu

BURSA'da yolcu otobüslerin park ettiği alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 6 otobüs kullanılamaz hale gelirken, 1 otobüste de hasar meydana geldi.

Garajdaki otobüsler bir anda kül oldu


Merkez Osmangazi ilçesi, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yakınındaki özel bir firmaya ait yolcu otobüsü parkında saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığını gören güvenlik görevlileri, itfaiye ekiplerine haber verirken, alevler kısa sürede büyüyerek diğer otobüslere de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 10 itfaiye aracı sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışman ardından söndürülürken, yangında 6 otobüs kullanılamaz hale gelirken, bir otobüste de hasar oluştu. Polis ekipleri de İstanbul Yolu'nda güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü sağladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler yangının kundaklama sonucu çıktığı olasılığı üzerinde duruyor. Hurdaya dönen otobüslerin soğutma çalışmaları tamamlanırken polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.


MOBESE KAYITLARI İZLENİYOR

Bursa'da dün gece meydana gelen ve 6 yolcu otobüsünün kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini izlerken Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri ise, "Şu anda yangının çıkış nedeni net olarak belirlenemedii. Araçlar kasıtlı olarak da yakılmış olabilir; arızadan dolayıda yangın çıkabilir. Bu soruşturma sonrası belli olacak" dedi.
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