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Cami inşaatında göçük! Ölü ve yaralılar var
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29 Nisan 2017 12:59
Cami inşaatında göçük! Ölü ve yaralılar var
Samsun’un Atakum ilçesinde bir cami inşaatında beton dökümü sırasında göçük meydana geldi
Samsun'un Atakum ilçesi'nde cami inşaatında kalıp sökme işlemi sırasında çökme meydana geldi. Beton yığınları altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti.
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