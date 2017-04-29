Samanyolu Haber /Gündem / Cami inşaatında göçük! Ölü ve yaralılar var /29 Nisan 2017 12:59

Cami inşaatında göçük! Ölü ve yaralılar var

Samsun’un Atakum ilçesinde bir cami inşaatında beton dökümü sırasında göçük meydana geldi

Cami inşaatında göçük! Ölü ve yaralılar var

Samsun'un Atakum ilçesi'nde cami inşaatında kalıp sökme işlemi sırasında çökme meydana geldi. Beton yığınları altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti.
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